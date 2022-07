FIA rallidirektor on olukorraga rahul: liiga palju autotootjaid tekitaks ühe probleemi

Praegu võistleb MM-sarjas kolm autotootjat. Neist Toyota ja Hyundai on tehasemeeskonnad, M-Sport Fordil on tehasetugi vaid osaliselt. Rohkem kui praegu oli autotootjaid viimati 2019. aastal, kui WRC-sarjas tegi kaasa ka Citroen.

Tänavu hakkasid WRC-autodele kehtima uued regulatsioonid, kui üle mindi hübriidajastule. Nagu teame, siis uusi autotootjaid see juurde ei meelitanud. FIA hinnangul pole sellest midagi, sest praegu on WRC-sarjas automarke parasjagu.

«Erinevad tootjad näitavad pidevalt huvi meie sarja vastu, sest tegemist on globaalse võistlussarjaga. Samuti on tegemist väga konkurentsitiheda võistlussarjaga,» lausus Wheatley DirtFishile.

«Arvan, et neli autotootjat oleks piisav. Olen olnud seotud, kui WRC-sarjas oli kuus või isegi seitse autotootjat. Toona tekkis üsna ebamugavaid vestlusi, sest kõigil oli keeruline edukas olla. Mida rohkem autobrände, seda rohkem on teisi, kolmandaid, neljandaid ja viiendaid kohti. Võita saab ainult üks, sest selline on spordi olemus,» jätkas ta oma mõttekäiku ning lisas, et tänavu on võidu kirja saanud nii Ford, Toyota kui ka Hyundai.