Schumacherilt rekordi võtnud Hamilton kirjutas end veelgi võimsamalt ajalukku

Võistluse käigus õnnestus sel hooajal esimest korda liidripositsioonile kerkida aga Mercedesega kihutaval Lewis Hamiltonil. Nõnda on seitsmekordne maailmameister koguni 16 järjestikusel hooajal juhtinud võidusõitude jooksul vähemalt ühe täisringi.

See tähendab, et Hamilton on senise karjääri jooksul igal aastal vähemalt ühe ringi võistluste jooksul juhtinud. Varasemalt hoidis seda rekordit Schumacher, kes suutis seeria viia 15 järjestikuse hooajani. Kolmandat positsiooni hoiab selles tabelis Sebastian Vettel (13 hooaega, seeria purunes 2020. aastal).