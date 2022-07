VIDEO ⟩ Maailma teine reket tegi Wimbledonis tenniseajalugu

Jabeur' pidi veerandfinaalis enda parimat mängu näitama, et nelja parema hulka jõuda. Talle seisis vastu tšehhitar Marie Bouzkova (WTA 66.) ning tuneeslanna võitis lõpuks kohtumise 3:6, 6:1, 6:1.

«Avasetis ei tundnud ma kordagi, et oleksin reaalselt mänginud. Ma ei suutnud enda lööke sooritada. Mängu jätkudes suutsin paremini servida ja see äratas mind üles. Olen õnnelik, et pääsesin edasi,» lausus Jabeur vahetult pärast kohtumise lõppu.