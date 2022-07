Tennise pahapoisil lubatakse vaatamata kallaletungi süüdistustele Wimbledonis mängimist jätkata

«Oleme pidevalt ühenduses Nick Kyrgiose meeskonnaga ning ajakava kohaselt tuleb ta kolmapäeval veerandfinaaliks väljakule,» lausus Wimbledoni korraldava All England Clubi esindaja.

Pärast Wimbledoni tenniseturniiri peab Kyrgios viivitamatult kodumaale naasma. Tal seisab ees kohtutee, mis algab augusti alguses ning talle on esitatud süüdistus endise tüdruksõbrale kallaletungis.

Tennisemaailmas on Kyrgios tuntud kui tõeline pahapoiss. Ta on pidevalt sattunud turniiridel kohtunike silme alla erinevate ebasportlike käitumistega. Ka tänavusel Wimbledoni turniiril on teda kahel korral trahvitud. Esimesel korral sülitas ta teda verbaalselt rünnanud pealtvaataja suunas.