Sakslased soovivad jalgpallikoondiselt MMi boikoteerimist

Uuringust selgus, et kõikide vastanute hulgast 48 protsenti soovivad, et Saksamaa jalgpallikoondis boikoteeriks Kataris toimuvat MMi. Kirjeldatavad põhjused olid enamasti väga sarnased.

Nimelt on sakslaste hinnangul rikutud Kataris tõsiselt inimõigusi. Staadionite ja hotellide ehituseks on rikutud võõrtööliste inimõigusi. Lisaks on mitmed inimesed tööde käigus hukkunud, kuna töökeskkond pole piisavalt ohutu.