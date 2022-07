Vipsi vallandanud Red Bulli tiimiboss: talentidest meil puudust pole

Nädalavahetusel peetud Suurbritannia GP-l uuriti Hornerilt, millise jälje ühest andekast sõitjast loobumine võistkonnale jätab. «Muidugi on meil palju noori sõitjad, kellest mitmel on kõvasti potentsiaali,» vastas 48-aastane inglane.

«Loomulikult on meil Liam Lawson. Meil on Dennis Hauger, kes sõidab samuti vormel 2s, nagu ka Jehan Daruvala. Ayumu Iwasa on samuti näidanud tugevat võimekust. Ja see on vaid F2 nimistu,» jätkas Horner.