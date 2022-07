Flora pureda on kõva Soome, Paidel Gruusia pähkel

Eesti klubijalgpall on sel hooajal eurosarjas käinud väljakul veidi üle 90 minuti, kui Tallinna FCI Levadia kaotas Meistrite liiga eeleelringi poolfinaalis 1:6 Reykjavíki Víkingurile. Neljapäeval tammuvad Konverentsiliigas murule Tallinna Flora ja Paide Linnameeskond, kelle kaudseks sihiks on tõestada, et pole meie tiimid oma maailmajaos nii kehvad midagi!