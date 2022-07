Mägi võimalus MM-medaliks? Warholmi osalemise kohal hõljuvad tumedad pilved

«Alguses tundus olukord päris sünge. Aga viimasel ajal on asjad läinud paremuse poole,» ütles Warholm enne äralendu Norra TV2-le. «Tunnen, et jalg pole veel täielikult valmis ja võistluskõlbulik. Samas on tore vähemalt teele asuda.»

«Enam pole eriti aega jäänud. Proovime järjest jooksukiirust tõsta. Jääb üle loota vaid parimat. Tõde selgub maksimaalselt mõni päev enne starti,» rääkis Warholm, kes avaldas siiski lootust, et kui reielihas vastu peab, on ta võimeline võitma.

«Aga olen ise midagi sarnast enne Londoni MMi läbi teinud. Isegi, kui saada ennast enam-vähem liikuma, siis arvan, et tipp-tipp-vormile Karsten Warholmi mõttes jätab see kindlasti jälje. Arvan, et see saab talle päris suur väljakutse olema. Aga kui keegi sellega hakkama saab, siis Warholm.»