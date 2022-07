Üllatav pööre: uue võimaluse saanud Jüri Vips jätkab Red Bulli süsteemis

«Oleme temaga lepingu lõpetanud, see annab talle kindlasti aega järelemõtlemiseks. Aga igaüks väärib teist võimalust, kui ta suudab näidata, et on oma vigadest õppinud. Ta on noor mees, laps. Vaatamata lepingu katkestamisele jätkame tema toetamist vaimse tervise ja hariduse seisukohast. Loodetavasti tuleb see talle kasuks,» ütles Horner portaalile PA.