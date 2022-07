Elfyn Evans: Eesti ralli pole meid kunagi hellitanud

«Meil on Eestis väga hea stardipositsioon. Eesmärk on teha võimalikult hea tulemus ja tõusta [üldkokkuvõtte] kuuendalt kohalt kõrgemale,» sõnas eelnevalt siin neljanda ja viienda kohaga lõpetanud Evans wrc.com-ile. «Eesti etapp pole meid kunagi hellitanud, aga testil oli tunne päris mõnus. Loodetavasti õnnestub see heaks kiiruseks vormistada.»

Viimasel kahel hooajal vaid Sebastien Ogier'le alla jäänud waleslasel on tänavu läinud kehvasti. Kuue ralliga on tal koos 57 silma, tiimikaaslasest liider Kalle Rovanperä jääb juba 88 punkti kaugusele. Samas lisas Keenia teine koht optimismi.

«Eesti ja Soome tulevad järjest, mõlemad on väga kiired rallid. Need panevad uued autod proovile, nüüd näeme masinate tõelisi tugevusi. Teised tiimid on näidanud head tempot, mistõttu pole meile midagi garanteeritud,» jätkas Evans. «Isiklikult pole mu hooaeg hästi alanud. Nüüd on aeg pea alla suruda ja tulemust teha.»