Red Bulli noortetöö juht palkas «murelapsele» psühholoogi

Tunamullu teenis Tsunoda F2-sarja kolmanda koha ning ta pandi Red Bulli F1 tütartiimi AlphaTauri masina rooli. Tulemused on kohati olnud päris korralikud, näiteks eelmise aasta viimasel etapil Abu Dhabis oli noormees neljas. Tänavugi on õnnestunud teenida 11 silma.

«Emotsioonid tuleb kontrolli all hoida. Jumal tänatud, et Max [Verstappen] on rahulik. Meie murelaps on selles osas – kuid mitte ainult – Tsunoda. Ta võib raadiosides plahvatada.»