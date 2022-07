Eesti korvpallur sõlmis Hispaania klubiga uue lepingu

Jaanuaris 30. sünnipäeva tähistanud mitmekülgne tagamees sattus võistkonda suuresti läbi juhuse. Ta toodi asendama teist eestlast, Martin Paasoja, kes vigastas tõsiselt põlve. Puidet tõestas end nii hästi, et alustab tiimis juba kolmandat hooaega.

«Olen õnnelik. Alati on tore, kui tunned end tahetuna. Siinne olukord on tuttav, eelmise hooaja tagasiside oli imeline. Tänu fännide toetusele ja loodud atmosfäärile jõudsime play-off'i. Oleme poolehoidjatega lähedased. Tunnen end siin keskkonnas hästi,» sõnas aastase lepingu sõlminud Puidet klubi kodulehel.

«Ta on mängija, kes annab meile palju juurde kaitses, mängulugemises, kiirrünnakutes ja kaugvisetes. Ta on terviklik mängija, kes suudab mõnes nüansis domineerida. Lisaks on tal oluline roll riietusruumis,» märkis Garcia.