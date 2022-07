PARC FERMÉ ⟩ WRC-sari ei vaja ilmtingimata rohkem tootjaid, Škoda ja Hyundai jätavad teised varju

Nii mõnelegi fännile ei meeldinud rahvusvahelise autoliidu FIA rallijuhi Andrew Wheatley sõnavõtt, et WRC-sarjas piisab neljast autotootjast. Ent kas tõesti on rohkem alati uhkem ja parem? Ei, kvaliteet on olulisem kui kvantiteet.

Toyota puhul on aastaid räägitud, et nad ehitavad WRC2-sarja auto, kuid seda pole seni juhtunud. Ja poleks põrmugi üllatav, kui ei juhtu ka, sest Škoda ja Hyundai on osutunud väga populaarseks, mistõttu on projekt Toyotale rahaliselt veelgi riskantsem.

Et tippude vastu saada, tuleb luua väga-väga hea ralliauto, kuid turuliidril Škodal on nõnda rikkalik kogemustepagas, et Tšehhi tootjale vastu saamine on paganama keeruline. Kuna konkurents on tihe, tuleb Toyota venitamisest aru saada, sest avantüüri peale pole ju mõtet minna.

Veel tuleb saates juttu uue hooaja kalendrist ning Jari Huttuneni debüüdist WRC-sarja tippklassis.