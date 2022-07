Kübaratrikki jahtiv Sloveenia sporditäht haaras Prantsusmaa velotuuril juhtohjad

Viimasel kahel aastal Prantsusmaa velotuuril triumfeerinud Pogacar pani kuuendal etapil enda paremuse maksma finišile eelnenud lõputõusul. Sloveen suutis peagrupist lahti rabeleda ning boonussekundite toel velotuuri liidriks kerkida. See oli tema karjääri seitsmendaks etapivõiduks Prantsusmaa velotuuril.

«Iga järgmine võit maitseb üha magusamalt. Seekord pidin väga palju vaeva nägema, kuna võistluse alguses läksid tugevad mehed jooksikute sekka,» lausus Wout van Aertile viidanud Pogacar. «Minu meeskond tegi suurepärast tööd, et saaksin viimasteks kilomeetriteks ideaalse positsiooni. Mul oli täna jalgades piisavalt jõudu, et etapivõidu eest heidelda, ent kollast liidrisärki ei osanud oodata. See tuli pigem boonusena.»