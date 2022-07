Eesti võrkpallikoondislane siirdus tugevasse Itaalia liigasse

Hetkel Eesti võrkpallikoondise juures olev Kordas andis lühikese intervjuu ka enda koduklubile. Ta on enda sõnul valmis astuma Eestist sammu edasi.

«Olen Eestis mänginud juba mõned hooajad. Olen saanud piisavalt küpseks, et olla valmis väljakutseteks Itaalias. Soovin edasi areneda ja saada osa teistest riikidest ning omada uusi meeskonnakaaslasi,» lausus Kordas, kellel on enda sõnul väga vedanud, et ta saab võrkpalli enda elukutseks pidada.