Kalev/Cramo sai paika järgmise pusletüki

«Kalevis on mulle meeldinud alati olla. Tean, et tegu on hea suhtumisega inimestega, kes tahavad alati maksimumi anda. Lisaks on kindlasti motivatsioon see aasta Eestis ja Eesti-Läti Ühisliigas kullad võita.

Uue treeneri käe all pole ma varem mänginud, aga kõrvalt vaadates on ta jätnud targa mulje, kes oskab mängijate parimad oskused välja tuua. Usun, et ta saab mind väljakul edukalt kasutada ja saan anda panuse Kalev/Cramo edusse tuleval hooajal,» kommenteeris Kurbas taasliitumise otsust ja uut peatreenerit Heiko Rannulat.