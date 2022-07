Maailma kergejõustikuliit vabastas 18 Venemaa sportlast võistluskeelust

«DRB leidis, et 18 Venemaa sportlase taotlused vastavad 2022. aastal kriteeriumitele, et osaled rahvusvahelistel võistlustel neutraalse atleedina. Samas Venemaa liikmelisust ei taastata,» seisab pressiteates.

Avalduses aga lisatakse, et jääb kehtima 1. märtsil kehtestatud reegel: Ukrainasse sissetungi tõttu ei saa WA-egiidi all toimuvatel võistlustel osaleda Venemaa sportlased, tugipersonal ega ametnikud. See kehtib ka tuleval nädalal algava Oregoni MMi kohta.