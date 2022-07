Venemaa armee jahib järgmist hokitähte

Fedotovile sai väidetavalt just saatuslikuks otsus minna jahtima sinilindu NHLi. Tema leping Moskva CSKAga lõppes möödunud hooaja järel ning teda hoiatati, et kui ta peaks tahtma ookeani taha minna, siis võib teda oodata hoopis sõjaväeteenistus. Ta lõi Philadelphia Flyersiga käed ja nüüd on armeeteenistuses.

Kaprizov on Minnesota Wildi üks suuremaid tähti ning viibib hetkel Venemaal puhkusel. The Athleticu ajakirjanik Michael Russo kirjutab, et venelane on juba kahel korral proovinud kodumaalt lahkuda, kui seni ei ole see õnnestunud.

Kõigepealt üritas Kaprizov lahkuda USAsse läbi Dubai ning järgmine kord läbi Bahama saarte. Mõlemal korral ei lastud tal riigist lahkuda.

Väidetavalt soovib Kaprizov lahkuda, sest tema sõjaväepass on kehtivuse lõpetanud ning väidetavalt üldse võltsitud. Ta ostis selle väidetavalt 2017. aastal. Seetõttu otsib Venemaa armee teda väidetavalt taga. Mängija isa lükkas selle info siiski ümber.