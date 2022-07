Venemaa soovib vangistatud USA korvpallitähe asemel «surmakaupmeheks» tituleeritud relvadiilerit

Kui Grineri näol on tegu ühe tuntuma naiskorvpalluriga maailmas, siis omamoodi staar on ka Viktor Bout, kelle vastu Venemaa uudiseagentuuri TASSi andmetel Grinerit vahetada tahetakse. Nimelt on tegu kurikuulsa relvadiileriga, kes mõisteti USAs 2011. aastal 25 aastaks vangi.