Petrenko on hetkel Ukraina uisuliidu asepresident, kuid see ei takistanud teda Venemaal lavale astumast. Ta osales Sotšis peetud jääsõul, mida korraldas Venemaa presidendi Vladimir Putini kõneisiku Dmitri Peskovo naine Tatjana Navka. Kusjuures Petrenko kanda oli üks põhirolle.

Kusjuures Tribune kirjutab, et sõja puhkedes viibis Petrenko veel Ukrainas. See tähendab, et idanaabrite juurde suundus ta juba keset verist konflikti.