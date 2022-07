Puhta segi? Endine tippjalgpallur: armastan Putinit inimesena

Adebayor oli Venemaa jalgpalligala aukülaline ning rääkis, et armastab nende presidenti Vladimir Putinit inimesena. «Ta on iseloomuga inimene. Kui ta vastab millelegi eitavalt, siis nii ongi. Kõige rohkem meeldib mulle tema distsipliin. Kui ta midagi ütleb, siis ta ka teeb seda,» kiitis kunagine väravavahtide hirm.

Aafriklane jätkas: «Olen teie riigi kohta kuulnud erinevaid asju, kuid need ei häiri mind karvavõrdki. Tulin siia, et inimesi õnnelikuks teha. Ja et öelda teistele: tulge siia, te ei pea muretsema.»