Mantrat eirava staari tööandja ei hakka parandama midagi, mis töötab

Rogliči tööandja, Jumbo-Visma analüütikaosakonna pealik Mathieu Heijboer sõnas, et jooksmine on sportlase jaoks muutunud harjumuseks, kuid ta ei jookse vormi hoidmiseks ega parandamiseks, vaid see on ratturi viis oma keha hommikul eelseisvaks päevaks nii füüsiliselt kui ka vaimselt üles äratada.