F1-tiim rikkus taktikaliselt reegleid

Seega tegi tiim Bottase punktilootustele karuteene, kuigi ilmselgelt on tegemist taktikalise lükkega, et soomlase seadistust parandada või tulevikuks katsetada: võistkonnal ega Bottasel pole ju Austrias midagi kaotada.

Tänavuseks Mercedesest Alfa Romeosse kolinud Bottas on olnud selle vormelihooaja üks meeldivamaid üllatajaid. Ta on punktitabelis 46 silmaga kaheksas, jäädes maha vaid Ferrari, Red Bulli ja Mercedese sõitjatest ning McLareni A ja O-st Lando Norrisest. Kui vahe teistega on suur, siis Norrisega 12 punkti.