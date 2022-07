Venemaa tenniseföderatsiooni president: me võitsime Wimbledoni

«See on väga hea, et me Wimbledoni võitsime,» ütles Tarpištšev RIA Novostile.

«Mul on väga hea meel, et (ATP ja WTA) on teinud otsuse, mis kaitseb sportlasi. Minu arvates on ATP sõlminud lepingu, et sportlased tohivad võistelda puhtalt reitingu järgi, rahvusest olenemata. Nad hääletasid ja otsustasid, et keegi sportlastest ei peaks kannatama. Oleme selle otsusega rahul, sest nii ei kaota meie poisid punkte. Punkte kaotada tähendab edetabelis allapoole kukkumist. Ja nii on punktid kaitstud ehk probleeme pole. See on täiesti normaalne ja tsiviliseeritud otsus,» ütles Tarpištšev.