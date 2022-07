Djokovic astus sammu lähemale murukuninga tiitlile

Wimbledonis selgitati lõppenud nädalavahetusel välja 135. meeste üksikmängu tšempion. Võidutrofee tõstis neljandat korda järjest ja kokku seitsmendat korda pea kohale Novak Djokovic (ATP 3.). Serblasest on enam suutnud ainult muruväljakute kuningas Roger Federer, kes võitnud maailma legendaarseima tenniseturniiri kaheksal korral. Kokku on Djokovic nüüd võitnud 21 slämmiturniiri, millest on ühe enam suutnud ainult Rafael Nadal (ATP 4.)