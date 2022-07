Kontaveidi Wimbledonist lõplikult välja lülitanud tšehhitarid võitsid juba oma viienda slämmitiitli

Krejcikova ja Siniakova jaoks oli see Wimbledoni teine tiitel. Kahekesi on võidetud juba viis slämmiturniiri. Lisaks on tšehhitaridel auhinnakapis veel kuld Tokyo olümpiamängudelt. Krejcikoval on nüüd kokku kaheksa slämmivõitu. Lisaks edule koos kaasmaalasega on ta triumfeerinud ka üksikmängus mullustel Prantsusmaa lahtistel ja kolmel korral Austraalia lahtiste segapaarismängus.