Eesti koondise liider liitub suure ajalooga välismaa tippklubiga

Laak mängis eelmise hooaja lõpu Eestis Viljandi Metalli võistkonnas, sest Saksamaa kõrgliigaklubi Schwerini Palmberg loobus tema teenetest. Nüüd on ta uuesti siirdumas välismaale. Racing Club Cannes andis oma kodulehel teada, et nad on sõlminud Eesti koondise diagonaalründajaga järgmiseks hooajaks lepingu.

Klubi peatreeneri Filippo Schiavo sõnul jäi Laak talle silma juba mitu hooaega tagasi. «Ma olen Kertu tegemistel juba alates 2019/20 hooajast silma peal hoidnud. Ta näitas Itaalias, et temas on palju potentsiaali. Kuna ta on oma rahvuskoondise liider, siis teame, et meiega liitub mängija, kes suudab võtta vajalikel hetkedel vastutuse enda peale. Meelekindlus, jõud ja energia on sõnad, mis mul pähe tulevad kui ma talle mõtlen,» rääkis Racing Clubi peatreener.