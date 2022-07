Wimbledonis triumfeerinud Djokovic kukkus maailma edetabelis nagu kivi

Wimbledonis oma 21. suure slämmi tiitli võitnud Djokovic langes ATP edetabelis seitsmendaks. Maailma esireketiks jäi venelane Daniil Medvedev, kellel polnud võimalust aasta kolmandal slämmil osaleda. Teisena jätkab hetkel hüppeliigese sidemete vigastust raviv Alexander Zverev ja kolmandaks tõusis Wimbledoni pooleli jätnud Rafael Nadal. Oma esimesse suure slämmi finaali jõudnud Nick Kyrgios langes viis kohta ja on nüüd 45. positsioonil.

Põhjus, miks Wimbledonis edukad olnud tennisistid edetabelis langesid on see et seal ei jagatud edetabelipunkte.