Kunagine maailma kõige kallim mängija liitub endise koduklubiga

Juventus teatas täna oma Twitteris, et Pogba naaseb Itaalia hiiu juurde. Keskpooliku leping oli Unitediga läbi ehk Pogba eest nad Inglise klubile üleminekutasu maksma ei pea. Prantslasega sõlmiti neljaaastaane leping.

«Paul on tagasi Torinos. Ta lahkus poisina, kuid naases mehe ja tšempionina. Üks asi pole muutnud. Kirg ennast meie klubi ajalooraamatusse kirjutada. Pogba on tagasi ja me oleme väga õnnelikud,» seisis Juventuse klubi teadaandes.