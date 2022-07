Euroopa meistrist Ukraina ujuja: täielik keeld venelastele kõikidel spordialadel on vajalik

«Täielik keeld venelastele kõikidel spordialadel on vajalik. Sport on jõud, mis võib mõjutada rahvusvahelist poliitikat. Me peame avaldama survet FINA-le (Rahvusvaheline Ujumisföderatsioon), sest muidu võib juhtuda olukord, kus venelastel lubatakse järk-järgult sporti naasta. Me ei saa lasta sellel juhtuda,» ütles Govorov, kes kuulub ka Euroopa Ujumisliidu (LEN) sportlaste komisjoni.