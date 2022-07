Rapla korvpallimeeskond palkas Euroopas koondist tüüriva peatreeneri

«Dedic on treener, kes usub, et tee võistkondliku eduni käib läbi heade suhete loomise mängijatega, nende mõistmise ja läbi nende personaalse arengu. Samas kõik taustauuringud kinnitasid, et tegemist on äärmiselt nõudliku ja nii öelda intensiivse treeneriga, kes annab endast kõik, aga eeldab seda ka igalt mängijalt ja tiimi liikmelt. Ja loomulikult on kvaliteedimärk mistahes Euroopa riigi rahvuskoondise peatreeneri amet,» ütles Karp.

«Pärast paljusid vestlusi klubi juhiga oli selge, et Rapla on minu jaoks parim valik mitmetel põhjustel. Klubil on selge nägemus eesmärkidest, nad peavad oluliseks mängijate arengut, mis minu arvates on peamine võti iga organisatsiooni, meeskonna ja treeneri eduks. Treeneri ja inimesena ma usun tugevalt, et mängijate arendamine, positiivne suhtumine, üksteise austamine ja ühtsus on kõige tervemad lähenemised positiivse, tööka ja hea keemiaga keskkonna loomiseks. Kogu korvpalli tehniline osa saab õnnestuda vaid juhul kui kõik eelnev on olemas,» rääkis Dedič