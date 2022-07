Rally Estonia pakub fännidele tõelise põnevuslahingu

Rally Estonia korraldajad said nõusse kõikide WRC meeskondade tiimipealikud, kes asuvad üksteise vastu võitlustulle. Nimelt istuvad nii Jari-Matti Latvala (Toyota), Julien Moncet (Hyundai) kui ka Richard Millener (M-Sport) võistlusautodesse, et üksteise seast ikkagi kiireim välja selgitada.

Huvitavaks teeb selle võistluse asjaolu, et tiimipealikel on istumise all veoautod. Mõistagi liiga palju kogemusi nendega ühelgi mehel varasemast pole. Siiski tuleb neil läbida neljapäeval nende autodega Tartu linnakatse.

Favoriidina läheb mõistagi starti 18 MM-rallit võitnud Latvala, kes käega vastu rinda siiski taguma ei hakka. «Olen küll veoautoga varem sõitnud, ent mitte kunagi sellisega. Ma usun, et tagaosa on väga kerge ning nõnda võib väga lihtsalt libisema hakata. Samuti on keeruline käigukasti kasutada. Seal autos peab palju kannatust olema, aga kindlasti on see väga lõbus,» lausus Latvala ralliportaalile Dirtfish.