Eesti jalgpallikoondislane sõlmis lepingu Rumeenia aegade edukaima klubiga

Juunis veel Tallinna Flora särki kandnud Tammest sai juulis vabaaegent ning ta otsis aktiivselt uut koduklubi välismaalt. Täna sai selgeks, et tema uueks koduklubiks saab Rumeenia täielik tipp FCSB, mis tulnud 26 korda kohaliku kõrgliiga meistriks.

FCSB-l on väga võimas ajalugu. Nendel on auhinnakapis 1986. aasta Meistrite liiga eelkäija riikide meisterklubide karikasarja võit. Finaalis alistati penaltiseerias seejuures legendaarne FC Barcelona. Samal aastal tõsteti pea kohale ka UEFA Superkarikas.

Mullu jäi FCSB-l Rumeenias kuldmedal teenimata ning neil tuli leppida teise kohaga. See aasta on mõistagi siht taaskord meistritiitel koju tuua.

Eesti jalgpallisõpradel on Rumeenia kõrgliigat nüüd veelgi põnevam jälgida. Lisaks Tammele mängib seal ka Eesti koondise poolkaitsja Mattias Käit, kes esindab FCSB igipõlist rivaali FC Rapidit.

«Olin positiivselt üllatunud, kui mulle selline võimalus lauale pandi. Olen väga rahul, et saan esindada sellist klubi, kellel on võimas ajalugu. Mul on hea meel täna siin olla,» lausus Tamm klubile antud usutluses.