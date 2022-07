Serena Williamsit ja Roger Federeri tabas nukker saatus

Pärast Wimbledoni tenniseturniiri avaldatud ATP ja WTA edetabelites pole enam ei Federeri ega Williamsi nime. Kahe tenniselegendi edetabelist langemisel on sarnane põhjus.

Vigastustega kimpus olev Federer osales viimati 2021. aasta juulis just Wimbledonis. Ta kaotas veerandfinaalis Poola tenniseässale Hubert Hurkaczile (ATP 35.). Tänaseks on need punktid edetabelist kadunud ning Šveitsi tenniselegendi nimel pole enam ühtki silma.