Puhkusel viibinud korvpallitäht sai jabural viisil rängalt vigastada

Gentile otsustas pärast pikka hooaega Hispaaniasse puhkama minna. Ta rentis Baleaari saartel koos enda vennaga ühe villa, kus peagi raske õnnetus toimus. Nimelt vajus kahemeetrise mängumehe all puruks käsipuu ning ta kukkus nelja meetri kõrgusel selja peale maha.

Korvpallur toimetati viivitamatult haiglasse, kus ta viibis ka kogu öö. Talle tehti erinevad uuringud, mis näitasid, et vähemalt karjääri saab 29-aastane itaallane jätkata.

2014. aastal Itaalia parimaks korvpalluriks valitud Gentile on olnud pidevalt Serie A suurimate skooritegijate hulgas. Ta on karjääri jooksul tulnud kahel korral Itaalia meistriks. Korra on tal õnnestunud Ateena Panathinakosega tulla ka Kreeka karikavõitjaks.