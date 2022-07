Metsapõlengud segavad tiitlivõistlusi, avapäeval Eestile koht esikümnes

Kahjuks on Portugalis pikaajalise kuumalaine tõttu rohkesti metsapõlenguid ning seetõttu on metsadesse minek kuni 15. juulini kogu riigis keelatud. Lühiraja ja tavaraja võistluste toimumine on keelust tulenevalt praeguse seisuga suure küsimärgi all.