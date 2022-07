Manchester Unitedi peatreener tegi kohe vastuolulise käigu

Nõnda jätkab Maguire kolmandat hooaega Unitedi kaptenina, ent viimane aasta polnud Inglismaa koondise keskkaitsja jaoks just plaanipärane. Ta tegi ebaharilikult palju vigu ning fännid nõudsid tema pingile jätmist.

Unitedi fännid ootasid väga, kes määratakse Erik ten Hagi esimeseks kapteniks ning Maguire valik üllatas paljusid. Enamasti arvati, et kaptenipaela saab käevarrele viimased hooajad suurepäraselt esinenud Bruno Fernandes, kes hakkab tuleval hooajal kandma ka uut särginumbrit.

Fännid avaldasid endiselt pahameelt, et United usub Maguire'i oskustesse ja jätkuvalt teda väljakul hoiab. Nõnda on jalgpalluril viimane aeg end tõestada ja poolehoidjatele näidata, milleks ta tõeliselt võimeline on.