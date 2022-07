Drell mainekale USA spordiportaalile: ma suudan platsil kõike teha

«Mulle meeldib kaitsta endast lühemate tagamängijate vastu. Ma ei tea isegi täpselt miks. Ma olen kuidagi harjunud niimoodi mängima. Mulle meeldib ka visata oleme ausad. Mul on tunne, et mu vise läheb järjest paremaks. Ma tahan näidata, et olen usaldusväärne NBA rollimängija. Ma suudan platsil kõike teha. Ma saan staare toetada. Ma oskan kaitsta, visata ja sööta. Tunnen, et pean endast neid külgi näitama,» rääkis Drell.