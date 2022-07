Läbi aegade edukaim pikamaajooksja avaldas oma lapsepõlve suurima saladuse

Kui Farah sai üheksa-aastaseks lendas ta koos võõra naisega Aafrika riigist Djiboutist Suurbritanniasse. Poisile räägiti, et hakkab elama koos oma teiste sugulastega Euroopast.

Eelnevalt on jooksja väitnud, et tuli oma praegusele kodumaale Somaaliast koos vanematega. Nüüd avaldas ta BBC dokumentaalfilmis, et tema vanemad pole kunagi isegi Ühendkuningriikides käinud.