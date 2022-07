Tänak: keskendume etappide lõpetamisele ilma suurema stressita

Eesti ralli eel on Tänak saanud teha ka testisõite Lõuna-Eesti teedel. Mehe sõnul on vahelduseks siledal kiirel teel päris hea sõita.

«Testimisel on palju erinevaid nüansse. Kindlasti algselt palju oleneb, kas tegu rallieelse testi või arendustestiga. Üldiselt testi korraldamise teevad suuresti ära iga riigi kohalik korraldaja ja logistikud meeskonna poolt. Teede valikud pakuvad välja kohalikud korraldajad ja siis sõitjad ja insenerid valivad tee vastavalt testimise soovidele ja vajadustele, mida sel hetkel on oluline arendada,» sõnas Tänak.

Kiiruskatsete kava põhjal on eestlase esmamulje, et katsed on enamasti samad. «Üksikud uued lõigud ja mõned pikemad lõigud vastupidi võrreldes varasemaga. Tuleb loota, et keha peab ka sel aastal vastu nendele suusahüpete mägedele.»