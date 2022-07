PARC FERMÉ ⟩ Väidetava relvakaupmehe poega on Soomest keerulisem eemal hoida kui Eestist

Kui Venemaa parim sõitja Nikolai Grjazin jääb Rally Estoniast eemale sissesõidukeelu tõttu, siis augusti alguses Soomes kihutataval MM-etapil peaks ta kohal olema. Kuigi ka meie põhjanaabrite juures on sissesõidukeeld võimalik, on selle protseduur mitmetahulisem kui Eestis, räägiti meile Soomest.

Tõsi on ka see, et ükski MM-etapi korraldaja peale Eesti pole avaldanud soovi venelaste võistlemist keelata, ütles Rahvusvaheline Autoliit FIA. Kahjuks, nagu tõdes «Parc fermé».

Hyundai WRC-tiim pole endale poole aastaga leidnud tiimipealikku, kes poleks tiimipealiku asetäitja. See on lõunakorealaste puhul järjekordne venitamine, mille viljad on hapud: hiline roheline tuli Rally1-projektile sundis võistkonda jooksma ajaga võidu, mistõttu on tänavused tulemused olnud oodatust nigelamad.