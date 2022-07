VIDEOREPORTAAŽ ⟩ Kas sõiduõpetaja Neuville vormib juhiloata reporterist tšempioni?

Põhjus lihtne: ole sa kui hea tahes, WRC-sarja tippsõitjale ikkagi naljalt vastu ei saa. Samas, ette ruttavalt tuleb nentida, et loodetavasti õnnestub mul Arturi ja Aleksandri käe all kiiremini areneda...

Esmalt oluline klaarimine. Jah, ma olen 29 ning mul pole juhiluba. Samas ei takistanud see tõsiasi mind, kui Pace Motorsport pakkus võimalust Neuville’iga võidu kihutada. Mõistagi mõistsin, et viiel korral autoralli MM-sarjas teiseks tulnud belglase vastu mul šanssi pole, kuid lootsin, et temalt õpetussõnu saades õnnestub oma olematut sõiduoskust parandada.