Eelmisel kümnendil nii Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) asepresidendi kui ka maailma antidopinguagentuuri (WADA) tegevjuhina töötanud ning ROKi liikmena jätkava Reedie hoiatuse avaldas ajaleht The Guardian. Venemaa juhtiv spordileht Sport-Ekspress reageeris sellele pealkirjaga: «Britid kirjutavad, et Venemaa jääb 2024. aasta olümpiamängudelt eemale. Kas see on tõsi?» Loo autor Oleg Šamonajev tõdes kohe esimeses lauses, et see teema «häirib meie spordiüldsust praegu tugevalt».