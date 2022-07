Neljakordne F1 maailmameister on väsinud viimaste kohtade nimel sõitmisest

Vettel on tänavu poodiumikohtadest väga kaugele jäänud ning heitleb pigem viimaste punktikohtade eest. Sakslane on tänavu saanud kirja ainult 15 punkti, millega paikneb kokkuvõttes alles 14. kohal. Seejuures on ta pigistanud Aston Martinist sisuliselt kõik välja ja enda meeskonnakaaslast Lance Strolli edestab sakslane 12 silmaga.