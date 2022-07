Järjekordne tippklubi ütles enda teeneid pakkunud Cristiano Ronaldole ära

Kui Manchester United viibib praegu hooajaeelsel tuuril Tais, siis Ronaldo meeskonnaga sinna ei reisinud ja veedab hetkel kvaliteetaega perega. Sellest hoolimata on Unitedi uus peatreener Erik ten Hag öelnud, et tema ei aja Meistrite liiga jalgpalli järele kibelevat Ronaldot meeskonnast kuhugi ning on meelsasti valmis superstaari juhendama.

«Mina ootan väga temaga koos töötamist. Olen lugenud selle kohta, [et ta tahab lahkuda], kuid minu seisukohast pole ta mängija, keda müüa. Ta on jätkuvalt meie plaanides ja me tahame koos edu saavutada. Me rääkisime temaga ka pikalt enne, kui see [klubivahetuse] teema meedias päevavalgele tõusis. Mida me rääkisime, jääb küll meie vahele, kuid saan kinnitada, et tegemist oli väga hea vestlusega,» sõnas Unitedi uus juhendaja.