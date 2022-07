Endine maailma kolmas reket pani üle aasta kestnud õuduste jadale punkti

Nimelt tegi 28-aastane austerlane eelmisel suvel liiga oma parema käe randmele, mis jättis ta pooleks aastaks tennisemängust eemale. Kuigi valu on praeguseks kadunud, pole Thiemi löögid päris sellisel tasemel, nagu vanasti, ning seda on näha ka väljakul.

Too võit oli seda tähelepanuväärsem, et see oli austerlase esimene ATP-taseme võit viimase 14 kuu jooksul. 426-päevase võidupõua lõpetamise üle tundis mõistagi rõõmu ka Thiem ise.

«See on olnud väga pikk ootamine,» lausus maailma kolmandalt realt praeguseks 339. positsioonile pudenenud Thiem väljakuintervjuus. «Mu viimane võit pärines 2021. aasta Rooma turniirilt, mis näib praeguseks otsekui teisest maailmast olevat. Väga-väga palju asju on vahepeal juhtunud. See on olnud karm, kuid samas ka hea kogemus. Ka elus üldisemalt. Olen väga õnnelik, et mul õnnestus siin viimaks võit teenida.»