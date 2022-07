Karli Pikk ehk Karlip1 – eestlasest rallisõber, kes on alati õigel ajal õiges kohas

Eesti inimestes on rallipisik sees juba aastakümneid ning suurtel kiirustel kihutavad autod tekitavad elevust tuhandetes meie seast. Kui enamik rallisõpru jälgib võidusõite teleri vahendusel või jõuavad raja kõrvale, siis Eestis leidub tõsine entusiast, kes soovib rallisõpradele ka ise lisaväärtust luua. Tegemist on Karli Pikaga, keda huvilised tunnevad paremini sotsiaalmeediaplatvormilt Twitteris kasutajanime all Karlip1.