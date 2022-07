Kalev/Cramo hõiskas välja järgmise liituja

Pärnust pärit 22-aastane Konontšuk esindas kodulinna meeskonda 17/18 hooajal, pärast mida liitus Tšehhi Get Better Academy korvpalliakadeemiaga. 2019. aastast mängis 201 cm pikkune ääremängija kaks hooaega USAs NCAA ülikooliliigas Southern Mississippi Golden Eagles’ meeskonnas, kust pärast põlvevigastust naasis möödunud hooajal tagasi Pärnu Sadama ridadesse. Eesti-Läti Ühisliigas sai Konontšuk keskmiselt mängida 25,3 minutit, mille jooksul tõi keskmiselt 11,9 punkti, 5,1 lauapalli ja 1,2 resultatiivset söötu.

Konontšuk ootab oma sõnul väga meeskonnaga treenimist ning erinevates sarjades mängimist. Kuigi pakkumisi oli mitmeid, siis Kalev/Cramo kasuks otsustamist põhjendas noor ääremängija järgmiselt: «Kalev/Cramoga liitumine on minu jaoks samm järgmisele tasemele. Tunnen, et sellises professionaalses keskkonnas ja organisatsioonis arenen märgatavalt ning see on hetkel minu jaoks kõige olulisem.»