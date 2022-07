Vene abi Ukrainale! Toeta heategevusliku oksjoni raames sõjas kannatada saanud riiki

Nii praktiliseks kasutamiseks kui ka uhkusega eksponeerimiseks mõeldud sportlikke esemeid on, lisaks Venele, tänaseks oksjonile üles pannud juba Eesti meeste ja naiste võrkpallikoondis, Eesti korvpallikoondis, Robert Täht, Ardo Kreek, Tuuli Tomingas, Johanna Talihärm, Ott Kiivikas, Lisell Jäätma, Janelle Uibokand, Kusti Nõlvak, Mart Tiisaar, Kristin Tattar, Risto Lillemets.

Eriti südantsoojendav on U-14 Eesti parima kergejõustliklase Ellen Aadamsoo poolt käsitööna tehtud loomad. Oksjon on alanud ja esimesed pakkumised on tehtud ning üle paari päevaga on üle 1500 euro juba kogutud. Pakkumine kestab järgmise esmaspäevani kell 14ni.

Kuna suvel on mõned võistlustel ja mõned puhkamas, siis kõiki esemeid ühekorraga kokku saada ei õnnestunud ning nii on lisandumas oksjonilauale veel väärikaid esemeid jooksvalt. Oma osa on lubanud anda Kelly Sildaru, Rasmus Mägi, Gerd Kanter, Magnus Kirt, Allar Raja ja veel mitmed nimekad sportlased.

Oksjoni üks eestvedajatest on Marti Soosaar, kes on FitQ Studio asutaja ning oli varasemalt Stebby tegevjuht. Soosaar käis hiljuti ühe ringi Ukrainas armeele varustust transportimas ning nägi ka oma silmaga, millised on meeleolud ja millist kaost Vene armee Kiievi eeslinnades oli külvanud.