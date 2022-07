Vormelilegendilt nõutakse N-sõna ja homofoobse tooni tõttu kümmet miljonit

Põhjuseks mõistagi fakt, et brasiillane kasutas seitsmekordsest F1-sarja meistrist Lewis Hamiltonist rääkides N-sõna ning ütles, et Nico Rosberg võitis 2016. aastal maailmameistritiitli, sest «neeger keskendus sel ajal rohkem oma tagumikule», mida peetakse viiteks, et inglane on homoseksuaal.

Piquet'l on nüüd 15 päeva aega, et anda kohtunikule juhtunust oma versioon. 69-aastane vormelilegend on varem oma sõnakasutuse eest vabandanud, kuid on alati toonitanud, et ta ei mõelnud väljaütlemisi diskrimineerivate solvangutena.